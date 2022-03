Verrone, riparte il corso nuoto al Pralino

Le adesioni sono ancora aperte: a Verrone riparte il corso di nuoto al Pralino rivolto a bambini dell'asilo di Verrone, delle elementari e delle medie. I partecipanti saranno accompagnati in piscina con lo scuolabus.

Da parte del Comune ci sarà una parte di rimborso. "Siamo veramente contenti - spiega il sindaco Cinzia Bossi - perchè a parte gli ultimi anni che non è stato organizzato per via del Covid, ma anche le ultime volte che lo avevamo proposto non c'erano state molte adesioni, mentre questa volta sono già in diversi gli iscritti. Non so se è perchè abbiamo coinvolto anche i più piccoli ma siamo davvero lieti di questa adesione importante".