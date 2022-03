“Su Nuraghe Calcio Biella” vince 4-2 contro “SB Team”

Con il risultato di 4-2, vittoria conseguita contro “SB Team”, “Su Nuraghe Calcio Biella”, allenata da Roberto Geromel, è sempre prima squadra in cima alla classifica provvisoria del Campionato provinciale di calcio a 7, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), presieduto da Pino Lopez.

Durante la partita disputata in modo corretto lunedì 7 marzo 2022, diretta dall’arbitro Domenico Botta, si sono registrati alcuni piccoli infortuni dovuti alle basse temperature serali, superati dai numerosi cambi dalla ricca rosa di giocatori presenti in panchina.

Nell’intervallo tra i due tempi, molto gradito il thè caldo offerto da Gaspare Carmona, dirigente responsabile della squadra isolana che fa capo al Circolo Sardo di Biella, distribuito ai giocatori di entrambe le formazioni. Piccoli gesti concreti che, attraverso l’immediato benessere del singolo atleta nell’ambito del gioco di squadra, intendono favorire anche nel confronto di ambedue gli schieramenti quel processo di crescita del calciatore, allenamento propedeutico alla vita nella società civile e di pace.

Già dai primi minuti della gara disputata presso il Centro sportivo “Openkinetik”, di Vigliano Biellese, campo di casa di “Su Nuraghe Calcio Biella”, la formazione ospite - capitanata da Alessandro Croce e allenata da Roberto Fazzari, con viceallenatore Giuseppe Pozzati - ha messo in campo il meglio di sé cercando di raggiungere i primi gradini della classifica.

Ma, il bel gioco di squadra dei ragazzi con le insegna della Sardegna sul cuore ha tenuto botta con 2 gol messi in porta dal capocannoniere Edoardo Ceria, 1 da Manuel Pizzo e 1 da Alessandro Biasini. Vittoria che conferma il capitano Edoardo Ceria alla guida della classifica provinciale marcatori, seguito con alcuni gol di distacco da Luca Varacalli, di “Bugella in Piazzetta” e da Karafi Amjad, di “Nottingham Forest”.

Il campionato continua. Prossimo incontro, mercoledì 16 marzo alle ore 21:00, “Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà in campo presso Sport Center di Gaglianico, in via Napoli, per incontrare “Nottingham Forest”.