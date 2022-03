Pallamano Vigliano di scena nel weekend, ecco com'è andata FOTO

FC Vigliano protagonista oggi nel campionato regionale Under 15 di pallamano. I ragazzi giallorossi, capitanati da Andrea Mariuzzo, sono scesi in campo a Tortona con tre rinforzi provenienti dal vivaio della consorella Exes. Due sconfitte, con ottimi progressi dimostrati dalla squadra, capace di tenere testa a squadre più avanti nella preparazione tecnica e tattica quali Valpellice e Derthona. Prima gara con Valpellice chiusa con una sconfitta per 26-5 (14-3 primo tempo). Le reti subite sono le stesse dell’incontro del 26 febbraio, ma con una squadra torinese che ha giocato molto meglio in difesa e conseguentemente anche in attacco. Buonissima la difesa 3:2:1 messa in campo dalla squadra giallorossa, mentre meno bene è andata la fase di attacco dove, nonostante molte occasioni di tiro si è più volte concluso debolmente. Seconda gara quella con i padroni di casa di Derthona con parecchi palloni persi durante la fase offensiva che hanno favorito le fulminee ripartenze di padroni di casa, sempre a segno in contropiede.

Molto meglio comunque la fase offensiva, complice anche una difesa dei padroni di casa più aperta e che ha lasciato numerose occasioni per tiro in porta e passaggi al pivot. Bene anche la fase difensiva, con particolare accento posto alle uscite dai blocchi sulla 3:2:1 da parte dei ragazzi giallorossi. Tra le note liete, oltre a prove di personalità da parte dei ragazzi del 2007-2008 e 2009, si segnalano gli esordi assoluti di Christian Ganozzi e Ludovico Serra, entrambi del 2010 così come le ottime prove da parte dei più piccoli (2010, 2011 e 2012) che senza alcun timore reverenziale nei confronti di avversari fisicamente superiori hanno saputo dimostrare ottima personalità nella gestione della palla durante la manovra di ripartenza dopo le azioni difensive e durante gli attacchi della squadra giallorossa.

Queste le parole di Simone Lugli, tecnico giallorosso al termine delle due gare: ”L’idea di integrare ragazzi più giovani e più esperti sin dagli allenamenti si sta facendo sentire. Ho percepito in ognuno dei nostri atleti la voglia di giocare, di confrontarsi e di mostrare i progressi di ciò che abbiamo provato in allenamento. Capita di rado di allenare un gruppo di persone tanto eterogeneo nell’età quanto attento ed unito in campo. In questo senso vanno i complimenti ai ragazzi ed alle famiglie che li sostengono. Dopo il fermo a causa pandemia abbiamo lavorato parecchio ed i primi risultati iniziano ad arrivare. Oggi ho visto i ragazzi più grandi guidare i più giovani in campo e da parte dei più giovani ho visto tantissima personalità. È la quarta partita di campionato che giochiamo insieme e l’intesa cresce di gara in gara agevolando il nostro lavoro durante gli allenamenti. I principi di gioco sono acquisiti e non ci resta che migliorare sotto tutti gli aspetti”.

È sceso in campo anche l’under 17 Riccardo Battocchio nella partita di ieri (12 marzo) del campionato di Serie B maschile disputata con Ferrarin Milano e si è ben comportato. Queste le parole del tecnico Simone Lugli:” Riccardo Battocchio e Paolo Brera hanno intrapreso un percorso in campionato impegnandosi a giocare con la squadra seniores di Exes, ieri sera ho avuto modo di verificare i progressi che ha compiuto Riccardo, bravo quando è stato chiamato a giocare nel ruolo di secondo pivot. Lo stesso dicasi per Paolo Brera durante le sue presenze nel ruolo di ala con a formazione senior di Exes. In questi giorni stanno giungendo in palestra altri nuovi ragazzi di diverse età ed in ognuno di loro vedo miglioramenti e progressi di allenamento in allenamento. Vedo complessivamente un gruppo squadra molto unito e che integra sempre al meglio anche i nuovi arrivati”.