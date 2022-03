La Biellese si aggiudica il derby laniero del campionato di Eccellenza Piemontese Girone A.

Oggi, domenica 13 marzo, sul campo di Corso 53° Fanteria, i bianconeri hanno sconfitto nettamente i cugini della Fulgor Ronco Valdengo con il punteggio di 3-1.

Questi gli episodi salienti della gara. Biellese in vantaggio al quarto d'ora: Panatti riceve a metà campo dalla difesa e, con un lancio al volo “alla Totti”, serve sulla destra Scienza che converge al centro e scarica per Naamad: il destro dell'11 bianconero si insacca rasoterra alla sinistra di Gros. Raddoppio al 40' con Panatti che intercetta un passaggio sbagliato della difesa Fulgor ed infila in uscita Gros. La partita potrebbe riaprirsi ad inizio ripresa quando Iannacone calcia alto un perfetto cross dalla destra di Sella. Gol sbagliato e gol subito al 51': il 3-0 bianconero lo segna ancora Naamad che raccoglie un lancio morbido di Schettino, entra in area, resiste ad una carica e batte Gros. La bandiera della Fulgor è salvata da Bottone che, all'85', si conquista e segna un rigore. Al triplice fischio è 3-1.

Tabellino.

Biellese. Rainero, Facchetti, Ruatto, Davide Gila, Pavan, Schettino (80' Mazzucco), Scienza (69' Artiglia), Agnesina (63' Simone Gila), Latta Jack, Panatti (76' Mastaj), Naamad. A disposizione Valacchi, Tomasino, Fontana, Zaffiro, Messina. Allenatore Martin Pellerei

Fulgor Ronco Valdengo. Gros, Sella (58' Menga), Velcani (58' Grosso), Di Cesare, Bocca (67' Muzzolon), Iurato, Iannacone (67' Tampellini), Saporito (46' Ippolito), Cabrini, Bottone, Modena. A disposizione Dinaro, Rastello, Torta, Bortone. Allenatore Pier Luca Peritore.

Arbitro: Cipriano di Torino. Guardialinee: Porello e Sebastian di Bra.

Gol: 15' e 51'Naamad (B), 40' Panatti (B), 85' Bottone (F) su rigore. Corner: 8-2 per la Biellese. Ammoniti: Bottone, Sella, Naamad, Iurato