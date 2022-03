Calcio, derby di Seconda a Gaglianico e Valle Elvo. Poker Ponderano con la capolista, Cossato sempre 1°

E chi lo ferma più il Città di Cossato? I blues superano col punteggio di 1-0 lo Sparta Novara e restano al primo posto del girone di Promozione, a +3 dal Briga. Finisce a reti invariate la sfida tra Vigliano e Omegna mentre la Chiavazzese compie l’impresa della vita, ottenendo i tre punti sull’ostico campo della terza in classifica Dormelletto.

In Prima Categoria è sempre più serrata la lotta per i vertici della classifica, con il Ceversama sempre più vicino alla capolista Pontestura, grazie al 2-1 esterno con il Cigliano. Proprio il Pontestura ha ceduto il passo al Ponderano, autore di un sontuoso poker al Meroni. Di umore opposto la Valle Cervo, che rallenta in casa e raccoglie un solo punto con il Gattinara. Sontuoso 4-1 casalingo per Valdilana Biogliese mentre le Torri Biellesi crollano sotto i colpi della Strambinese.

Infine, in Seconda, giornata di derby con i successi di Gaglianico e Valle Elvo ai danni di Lessona e La Cervo. Non sorride il Pollone, che viene abbattuto 5-1 in casa dall’Olimpia.