Bella vittoria per Pallacanestro Vigliano, Romentino al tappeto

Ottima vittoria per Pallacanestro Vigliano tra le mura amiche contro una Romentino decimata dagli infortuni. Partita solida in attacco con qualche errore di troppo, buona circolazione di palla, diversi contropiedi e tanto altruismo.

Partita sempre condotta per 40', poi si manca il colpo del ko sul +14 che permette ad una corsara Romentino di rientrare fino al -3 negli ultimi 3'. Nota più che positiva per tutti e 10 i disponibili, a referto e in 4 in doppia cifra.

Pallacanestro Vigliano vs Basket Romentino 70-65 (24-22; 39-28; 57-47)

Vigliano: Zordan 10, Brando 10, Borio 2, Imperadori 2, Gagliano 7, Perla 5, Fiorindo ne, Bottone 10, Bazzani 13, Scaglia Rat 8, Coghetto 3. All. Bona.