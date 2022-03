Ucraina, Pichetto: “Da Mise prime misure a sostegno industrie alimentari”

“La circolare Mise che consente in via del tutto eccezionale all’industria alimentare italiana di utilizzare etichette e imballaggi già in possesso, sostituendo l’olio di girasole con altri oli vegetali nella lista degli ingredienti dei prodotti, va incontro alle esigenze dei produttori che possono in un periodo tanto precario per la carenza di materie prime continuare a produrre. E' un provvedimento che avvantaggia al contempo anche i consumatori che in questo modo sono informati su cosa effettivamente contiene ogni alimento. Raggiungiamo così un primo importante obiettivo : far sì che le nostre industrie non si fermino.” E' quanto dichiara il Viceministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto.