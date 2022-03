Badante ruba in un supermercato nascondendo la merce nella carrozzina del suo assistito

È entrata in un supermercato di Ivrea e utilizzando il deambulatore con il quale accompagnava il suo assistito ha occultato un grosso pacco sul ripiano sotto la seduta e delle buste che teneva basse in modo che non venissero notate al passaggio in cassa.

Tuttavia, il gesto non le è riuscito poiché, oltrepassando la barriera delle casse, la donna è stata notata con quanto aveva al seguito. Una volta fermata ha detto al personale del supermercato che si trattava di merce comprata in un altro punto vendita, cosa che non sarebbe riuscita a dimostrare.

All’interno dei pacchi e delle borse è stata trovata merce per oltre 300 euro. Alla luce dei fatti, la donna, una cittadina romena, è stata denunciata in stato di libertà per tentato furto.