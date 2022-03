Auto a fuoco in autostrada

Auto in fiamme a Santhià, allo svincolo dell’autostrada, in direzione Milano. Il fatto è accaduto intorno alle 16.20 di oggi, 13 marzo. La squadra ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area colpita. Presenti anche gli agenti di Polizia Stradale e il personale dedito alla viabilità.