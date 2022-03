Capriolo investito a Cerrione, dopo le cure è tornato a casa

Attimi di preoccupazione a Cerrione per un capriolo spuntato all’improvviso in mezzo alla strada e investito da un’auto in transito. Fortunatamente la velocità moderata del mezzo ha evitato che l’animale potesse perdere la vita nell’impatto. In seguito, è stato recuperato dal Coordinamento Provinciale della Protezione Civile e affidato ai controlli dei veterinari dell’ASL di Biella.

Il conducente, residente nel Vercellese, è rimasto indenne. Il fatto si è verificato nella giornata di venerdì, 11 marzo. Ieri sera, invece, il capriolo ha potuto tornare nel suo habitat naturale dopo diverse ore di osservazione e cure.