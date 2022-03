Tornano le attività a La Piccola Fata a Pettinengo

La comunicazione che è comparsa sulla loro pagina Facebook è semplice ma riempie il cuore: "Carissimi Genitori, siamo lieti di comunicarvi che la Piccola Fata è pronta a riprendere le sue attività".

In particolare, l'associazione di Pettinengo ripartirà con il doposcuola il lunedì a partire dal 14 marzo dalle 14 alle 16,30, e con i laboratori il venerdì a partire dal 18, sempre dalle 14 alle 16,30.

La Piccola Fata, come diverse altre realtà, aveva sospeso la sua attività per via delle normative Covid prima di Natale.