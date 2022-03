Mille porzioni di fagiolata distribuite a Mottalciata (foto di A. Laudicina per newsbiella.it)

Anche a Mottalciata si festeggia assaporando la fagiolata. Nel pomeriggio di oggi, 13 marzo, più di 200 persone si sono ritrovate in piazza per farsi consegnare il piatto tipico di Carnevale: quasi mille porzioni distribuite per circa 150 chili di fagioli secchi messi a cucinare sul fuoco.