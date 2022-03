A Candelo Gian Luca Cavalli racconta la spedizione in Antartide

Venerdì 18 marzo, alle 21, Candelo ospita Gian Luca Cavalli, uno dei protagonisti della spedizione nella penisola Antartica, alla quale il Galata museo del mare di Genova ha dedicato la mostra "Antarctica" inaugurata in questi giorni. Candelo omaggia così il 2022 Anno Internazionale della Montagna ma anche le tante sinergie legate a questo tema nel Biellese, da Biella Città Alpina alla candidatura per l'adunata alpina 2024. Info e prenotazioni: ufficiocultura@comunedicandelo.it

Informazioni sulla spedizione

Dove: si è svolta nella Penisola Antartica (la parte più settentrionale del continente antartico, situata di fronte alla Terra del Fuoco).

La Penisola Antartica è stata raggiunta partendo dalla Ushuaia (Terra del Fuoco), con quattro giorni di navigazione sul piccolo yacht antartico Ice Bird attraverso lo Stretto di Drake, il tratto di mare più tempestoso del pianeta - considerato l’”Everest dei velisti”. L’esplorazione ha riguardato pareti e ghiacciai della Terra di Graham, la porzione di penisola che si trova a N della linea tracciata tra Capo Jeremy e Capo Agassiz. In particolare, l’attività si è svolta nell’area compresa fra Two Hummock Island a NE e Girard Bay a SO: Danco Coast, Wiencke Island, Booth Island, Girard Bay, Anwers Island. Obiettivi Si è trattato di una spedizione esplorativa, alpinistica e scientifica compiuta da: Gian Luca Cavalli, Manrico Dell’Agnola, Marcello Sanguineti. Durante la spedizione sono state aperte due vie di ghiaccio e misto su montagne precedentemente vergini e sono state effettuate salite scialpinistiche.

OSPITE: Gian Luca Cavalli

Da più di trent’anni scala sulle Alpi e su montagne extraeuropee. Ha partecipato alla prima spedizione italiana su un “7000” in Kazakistan e ha preso parte ad una spedizione in Pakistan, tentando un “8000”. Ha scalato stato sulle montagne dell’Asia Centrale, dove ha aperto vie nuove nel Pamir kirghizo. Ha scalato pareti di ghiaccio e roccia in Marocco, Giordania e Africa Centrale, Scozia, Canada e USA (Utah, Colorado, Nevada, Maine, New York, New Hampshire e Vermont) e in Antartide. Nel 2017 una delle sue salite in Pakistan ha ricevuto la nomination al Piolet d’Or, l’”Oscar dell’alpinismo”. Istruttore di Alpinismo, è Accademico del CAAI (Club Alpino Accademico Italiano), dove è stato Vice- Presidente del Gruppo Occidentale e membro della Commissione Tecnica. Con vari compagni di cordata ha prodotto, in collaborazione con registi professionisti, filmati che documentano le spedizioni extraeuropee che ha organizzato e/o alle quali ha partecipato. È appassionato di subacquea, con all’attivo numerose immersioni su alti fondali e relitti. Fotografo entusiasta, organizza proiezioni e racconti dei suoi viaggi e pubblica articoli tecnici di scalata su riviste di settore.