Passobreve aiuta l'Ucraina con un buon piatto di risotto

L'associazione Mostra Mercato di Passobreve e gli Alpini di Sagliano propongono un'iniziativa per aiutare l'Ucraina. Il risotto di Passobreve, frazione di Sagliano, ha la sua storia, piatto tipico per celebrare il Carnevale in tempi in cui si aspettava questa occasione per stare in compagnia e condividere momenti di festa nella frazione. E dopo tante fagiolate, l'associazione, assieme alle penne nere di Sagliano, hanno deciso di proporlo per essere di aiuto alle persone colpite dalla guerra.

Per questo motivo, domenica 27 marzo alle 12,30 lo distribuiranno per l'asporto presso la cort d'la scola a Passobreve e il ricavato sarà devoluto alla sezione degli Alpini di Biella a sostegno dell'Ucraina.