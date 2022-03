Raccolto in strada vecchia del Favaro. Ora è al canile, si cerca il proprietario

In evidente difficoltà questo gatto è stato soccorso e portato alla clinica veterinaria San Pietro del Vandorno per le cure. Dalle prime analisi sembrerebbe che i sintomi siano da avvelenamento da cibo. Al momento non si sa se il gatto abbia una casa o sia un randagio. Chi avesse notizie o può prendersene cura dopo il ricovero può rivolgersi al canile al n 0159842509 a cui è stato affidato.