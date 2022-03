Rally & co, Leonardo De Grandi al 33^ trofeo di primavera

Riparte dopo la pausa invernale la stagione kartistica e presente ai nastri di partenza non poteva mancare il piccolo portacolori della scuderia biellese rally & co Leonardo De Grandi che in questo 2022 compie un salto di qualità presentandosi sul palcoscenico di livello internazionale.

Lo scorso weekend ha infatti partecipato sulla pista di Lonato del Garda al 33^ trofeo di primavera, prima prova per la categoria "mini int gr3" con ben 46 piloti italiani ed europei sulla griglia di partenza.

Per una cattiva interpretazione del regolamento Leonardo salta le qualifiche partendo ultimo di batteria, ma con una bella rimonta termina 20° dopo aver recuperato ben 11 posizioni. Nella seconda semifinale migliora, partendo 31° ed arrivando 19°, risultato che vale l'accesso alla finale nella quale, dopo essere risalito fino alla 22° posizione viene toccato da un avversario che lo costringe ad uscire di pista dovendo accontentarsi della 28° piazza finale.