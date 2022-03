Stellantis, Pichetto: "Da confronto con filiera primi risultati importanti"

"Il confronto periodico con le imprese della filiera e con tutte le organizzazioni sindacali continuerà nell'ottica di condividere una strategia industriale finalizzata al comune obiettivo di garantire al nostro Paese un ruolo di primo piano nel settore automotive, anche attraverso nuove azioni di politica industriale di natura legislativa. E' un metodo di lavoro che ha prodotto dei primi risultati importanti, a cominciare dal fondo Mise per il ripristino degli incentivi e per la riqualificazione della filiera, il cui decreto operativo e' previsto per la prossima settimana. L'incontro di oggi con Stellantis e' stata una prima occasione di confronto sul piano industriale anche alle luce della situazione internazionale e delle ricadute sul settore nel medio e lungo termine.

Con questa prospettiva che riuniremo prossimamente il tavolo automotive su produzione e mercato: il nostro compito in questo momento e' affiancare le imprese italiane nel percorso di riconversione , garantendo sia il rifinanziamento per l'acquisto di veicoli non inquinanti che il necessario sostegno alla transizione della filiera". Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, al tavolo Stellantis, che si è svolto al Mise alla presenza di azienda e sindacati. -