Viverone si prepara all'estate: la Pro Loco programma eventi per i prossimi mesi

Il tratto della passeggiata del lungo lago di Viverone è una meta turistica molto ambita, soprattutto nei weekend e nei periodi più caldi dell’anno. Da ormai un paio di mesi è decaduta la normativa nazionale che imponeva l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, questa decisione ha ovviamente inciso anche sull’affluenza di turisti che popolano la passeggiata e sui loro comportamenti.

Stefano Aimone, tesoriere della Pro Loco, racconta quali sono state le principali differenze che ha notato dopo questo importante cambiamento: “Il primo weekend dopo la fine delle restrizioni c’era veramente tanta gente – ha detto - sia sul tratto della passeggiata che in giro per il lago sui pedalò. In quest’ultimo periodo invece abbiamo notato una piccola flessione dovuta soprattutto al fatto che le temperature si sono abbassate, oltre al fatto che in questo periodo dell’anno non c’è mai tantissima gente. Adesso le persone tendono a rimanere più nei bar, in particolare abbiamo sentito di recente il Porticciolo e ci hanno detto che da loro l’affluenza sta aumentando progressivamente”. Aimone parla anche del comportamento tenuto dai turisti durante il periodo delle restrizioni: “Sul tratto di passeggiata le persone sono sempre state abbastanza rispettose delle regole, tuttavia, negli ultimi mesi sulle vie limitrofe molta gente si approfittava del fatto che in inverno solitamente non ci sono tanti assembramenti e per questo motivo non la indossava”.

La fagiolata a Viverone quest'anno non è stata organizzata. Il motivo lo spiega Aimone: “Le persone più anziane non si fidavano a causa dei possibili problemi legati agli eccessivi assembramenti e quindi dopo una riunione, comprendendo le loro ragioni, abbiamo deciso così”. La Pro Loco guarda però anche avanti: “Attualmente siamo ancora un po’ in stand by perché dopo essere stati fermi 2 anni dobbiamo valutare un po’ di cose tra cui il numero di volontari che saranno disposti ad aiutarci, in settimana avremo però una riunione in cui cominceremo a decidere cosa fare”, conclude.