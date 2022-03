Alla biblioteca di Biella non solo libri ma anche il gioco degli scacchi con il campionato interprovinciale

La Biblioteca Civica di Biella (che si è rivelato perfetta per giocare a scacchi ed ha ottenuto il plauso da parte di tutti i partecipanti) ha ospitato il Campionato Interprovinciale di scacchi di Biella e Vercelli, organizzato dallo Scacchi club Valle Mosso.

Alla presenza di 29 partecipanti, tra i quali diversi giocatori provenienti da fuori provincia (e regione), il torneo è stato vinto da Marco Ubezio; seconda piazza per Matteo Migliorini, che conquistava il titolo di Campione provinciale Biellese (Ubezio non è tesserato per un circolo della provincia) e terza posizione per il milanese Stefano Caldarola. Nella foto con il sindaco Claudio Corradino e l'assessore Massimiliano Gaggino vi sono Matteo Migliorini e il presidente dello Scacchi Club Valle Mosso Elisabetta Celitoso.