Agricoltura, il Senatore De Carlo al tavolo con le associazioni di categoria

Il prossimo 29 marzo Fratelli d'Italia presenterà al Senato il Manifesto per l'Agricoltura, documento in cui l'unica attuale forza di opposizione in Parlamento esporrà proprie visione e proposte su questo settore, che sta subendo le conseguenza economiche della guerra in Ucraina.

Ad anticipare i contenuti di questa visione è intervenuto ieri, venerdì 11 marzo, al “ME\BO” di Biella, il Senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, Segretario della Commissione Agricoltura di Palazzo Madama, ospite della Federazione Provinciale di Biella, rappresentata dall'Onorevole Andrea Delmastro, e dall'Assessore Regionale Elena Chiorino.

Luca De Carlo si è confrontato con i rappresentati locali e regionali di Birrifici Agricoli, CIA, Confagricoltura, Coldiretti, Ente Risi, Consorzio Baraggia, principali associazioni del mondo agricolo.

Eliminazione delle accise sul gasolio agricolo, riduzione del costo di concimi e sementi, partenza immediata del PNNR, abbattimento degli animali portatori della peste suina africana, liquidità e cessioni del credito di imposta per le aziende agricole, le richieste presentate delle associazioni di categoria, a cui De Carlo ha risposto cosi: “Ci vuole un piano strategico dell'agricoltura con due tipi di operazioni. La prima è superare il fatto che l'agricoltura italiana è stata messa in crisi dopo due giorni di guerra attraverso liquidità alle aziende. Sono d'accordo con la cessione del credito d'imposta per cui ho presentato un emendamento che il Governo ha bocciato. D'accordo anche con l'abbattimento degli animali che diffondono la peste suina africana perchè ci vorranno 10 anni per realizzare il vaccino. Quanto al gasolio agricolo, che ha raddoppiato il costo, lo Stato, se vuole, può coprire le accise, che sono il 53% del costo dello stesso”.

La seconda operazione proposta da De Carlo è l'aumento di produttività e resa per ettaro: “Come hanno fatto Olanda e Israele con una triangolazione perfetta tra Stato università e banche, che hanno finanziato ricerca ed innovazione. Anche in Italia dobbiamo sancire che l'agricoltura è un settore strategico e finanziare il settore con uno scostamento di bilancio. Inoltre fare accordi in Europa in base a cui, in caso di crisi come oggi, paesi come l'Ungheria che hanno chiuso le scorte di mais e grano per il mercato interno, le tengano aperte. Questi Paesi non hanno paura della procedura di infrazione, che non compenserà il maggiore reddito che otterranno speculando su queste materie prime. L'impulso per un accordo in questo senso potrebbe arrivare, anche se è brutto da dire, quando la merce comincerà a scarseggiare sugli scaffali”.