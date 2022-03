Vigili del Fuoco e 118 sono intervenuti questa mattina, 12 marzo intorno alle 9, a Biella in via Trento, per soccorrere un uomo che era caduto a terra e non riusciva ad alzarsi. Le sue grida hanno allarmato i passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Biella.

Dopo l'ingresso in casa da parte dei Vigili del Fuoco l'uomo è stato affidato alle cure del personale medico che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.