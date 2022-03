Pettinengo: chi non ha ricevuto l'assegno di studio ne faccia domanda

Chi negli anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017 era risultato beneficiario dell’assegno di studio per spese relative all’acquisto di libri, titoli di trasporto o ai piani dell'offerta formativa (POF) degli istituti secondari di primo e secondo grado, ha presentato i giustificativi a rendicontazione delle spese sostenute e non ha ricevuto l'importo corrispondente è invitato a contattare gli uffici regionali all'indirizzo e-mail: bandovoucher2022@regione.piemonte.it, improrogabilmente entro la data del 5/6/2022,al fine di comunicare un IBAN di appoggio per il pagamento.

Oltre tale data l’erogazione del contributo sarà subordinata alla disponibilità delle risorse economiche a disposizione. Gli uffici regionali provvederanno, prima della liquidazione, alla verifica sull’effettivo diritto dei richiedenti: l’importo sarà accreditato unicamente in favore dei beneficiari risultanti negli atti amministrativi adottati negli anni di riferimento soprariportati (dal 2010 al 2017).

Il presente Avviso si è reso necessario al fine di poter pagare tutti i beneficiari, nei confronti dei quali l’ufficio a suo tempo aveva predisposto la liquidazione, ma il cui accredito non è andato a buon fine a causa di errato o inesistente IBAN di appoggio.