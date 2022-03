Ucraina, Pichetto: "Grazie a tutti i volontari della delegazione biellese"

“La nostra Biella risponde all'appello dell’Ospedale di Chernivtsi. Vorrei pertanto ringraziare tutti i volontari della delegazione biellese partita verso Siret, al confine rumeno- ucraino, fino alla volta di Suecava, per consegnare carichi di beni alimentari, di prima necessità e di farmaci, alla popolazione oggi sotto l’assedio della guerra. Allo stesso tempo vorrei rivolgere un sentito ringraziamento anche ai tantissimi concittadini che in queste drammatiche ore non hanno fatto mancare il proprio aiuto dimostrando grande solidarietà : la nostra speranza e' che questa emergenza, che mai avremmo voluto fronteggiare, possa adesso risolversi in tempi brevi". Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.