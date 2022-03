Su Nuraghe per l’Ucraina: sostegno ai Frati Francescani Minori di Biella nella raccolta

Nel fiorire di iniziative a sostegno della popolazione ucraina coinvolta in una guerra che nessuno di noi mai vorrebbe, il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” sostiene il servizio di raccolta attivato a Biella dai Frati Minori Francescani ucraini, impegnati a portare direttamente donazioni in Ucraina attraverso la rete di famiglie e di società religiose che fanno capo ai loro conventi.

Destinazione certa nel nome del “poverello di Assisi”; garanzia che il sostegno concreto arrivi capillarmente alla popolazione ferita nel corpo, nei beni e nell’anima.

Il punto di raccolta a Biella di cibo a lunga conservazione, medicinali e prodotti farmaceutici è presso la Basilica di San Sebastiano, in via Agostino De Fango, 4, da martedì a venerdì, con i seguenti orari: 10:00-11:30; al pomeriggio;15:30-17 (sabato, domenica e lunedì non si raccoglie)

Per donazioni in denaro è possibile utilizzare l’IBAN: IT 07 J 06085 22300 000000147937, indicando come causale: UCRAINA.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Padre Martin Martyniuk 3881957248

I frati di Biella, in anticipo “benedicono e ringraziano per tutto il bene fatto per la nazione ucraina”.