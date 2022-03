Regione Piemonte: informazioni importanti per i cittadini dell'Ucraina

I cittadini ucraini che vivono in Piemonte con familiari, amici o conoscenti per avviare le procedure necessarie a fornire il massimo supporto anche nelle esigenze più necessarie e per l'assistenza sanitaria, devono segnalare la loro presenza la persona nella Pie dmont e i tuoi dati personali alle autorità locali, hai bisogno di per contattare il commissariato o più vicino alla caserma dei carabinieri.

PREVENZIONE ANTI-COVID DELLA SALUTE

Tutti i cittadini dell'Ucraina devono sottoporsi a tampone antigenico o molecolare entro 48 ore. Per questo, la Regione Piemonte ha provveduto all'accesso diretto con percorsi evidenziati agli hotspot della regione (a questo link trovate un elenco).

VACINAZIONEI

cittadini ucraini che non sono ancora vaccinati possono aderire alla vaccinazione anti Covid attraverso il portale www.IlPiemontetivaccina.it dove c'è una sezione speciale attiva in ucraino in prima linea.

Potete inserire i vostri dati su www.IlPiemontetivaccina.it per contattarli e avere tutte le informazioni necessarie, anche chi è già vaccinato ma senza documentazione, o chi è vaccinato con vaccino non riconosciuto dall'Europa.

Cinque giorni dopo aver superato il test PLR bisogna seguire la modalità di autosupervisione con mascherina FFP2 obbligatoria.

Se hai sintomi come tosse, temperatura puoi rivolgerti all'istituto AZL più vicino