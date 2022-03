Pedemontana, Pichetto: "Nella gazzetta ufficiale c'è la delibera sul via libera alla costruzione"

"Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale della delibera Cipess relativa alla costruzione della Pedemontana piemontese, il progetto del collegamento Masserano- Ghemme, il cui tracciato collegherà Biella all'autostrada A26, e' approvato definitivamente.

Dopo anni di grande impegno abbiamo conseguito un traguardo importante: sono molto soddisfatto. E' un obiettivo a cui si lavora da tempo e per il quale mi sono battuto personalmente: questa nuova super strada e' pertanto un passaggio fondamentale che sara' di sicuro un traino ulteriore per lo sviluppo del nostro

territorio". E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.



Più in particolare, la super strada, dichiarata di interesse strategico nazionale, avrà un costo aggiornato di 214,3 milioni di euro totali e permetterà al territorio di Biella un collegamento diretto e rapido, passando da Novara e Milano.



Per l'esecuzione dell'intervento, ANAS potrà ricorre all'appalto integrato, ovvero all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione.