Muzzano, dallo Stato i fondi per la sistemazione della strada in Regione Cortiglie

Nuovi interventi sulle strade a Muzzano. A sponsorizzarli è il Ministero dell'Interno attraverso "l'Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023".

Nel dettaglio, come piccolo comune Muzzano ha ricevuto 10 mila euro che l'amministrazione Favario ha già in mente come investire: "Sistemeremo la strada che da Regione Cortiglie porta a Cascina Nuova - spiega il sindaco Roberto Favario - . Entra maggio faremo il bando per assegnare i lavori e partiremo con il cantiere in estate. Si tratta di una strada che è usata per lo più da mezzi agricoli, quindi non ci saranno disagi particolari".

Il cantiere provvederà a sistemare un piccolo smottamento che si è creato con le intemperie, la carreggiata e saranno puliti i fossi ai suoi lati.