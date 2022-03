Muzzano, Comune e Protezione Civile dedicano una giornata all’ambiente

Un’ altra mattinata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati è stata organizzata questa mattina, sabato 12 marzo, a Muzzano dal comune e dal gruppo della Protezione Civile.

Una decina i partecipanti tra cui il sindaco Roberto Favario e bambini molto volenterosi che si sono trovati, alle 9, davanti al municipio, per poi iniziare a raccogliere i rifiuti lasciati per strada.

Dopo diverse ore, i volontari hanno trovato di tutto e di più, riempendo diversi sacchi che sono stati lasciati lungo via Gastaldetti, via Provinciale e via Ing. Bertola per poi essere recuperati, alle 12, da un operatore comunale.

Si conclude così, una giornata importante per la comunità di Muzzano, che si dimostra molto attenta alla cura dell’ambiente e attaccata al proprio territorio.