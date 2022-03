Maria, Valdilana: "Mia figlia salvata dalle bombe"

La solidarietà di Valdilana su Pomeriggio Cinque. La testimonianza di una donna di Valdilana, Maria, ieri 12 marzo è stata trasmessa sul canale televisivo di Mediaset. A condurre l'intervista Barbara D'Urso.

"Il nostro sindaco di Valdilana, Mario Carli, ha mandato due pulmini in Romania per perché il gruppo di miei compaesani, donne e bambini, sono riusciti a scappare in Romania. Questi due pulmini con quattro volontari sono andati a raccoglierli e li hanno portati qui, a Valdilana".

E tra queste persone che sono state portate in salvo ci sarebbe la figlia della donna intervistata.