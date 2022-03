Le Sinistre d’Opposizione di Biella e Vercelli di nuovo in piazza per il cessate il fuoco, FOTO

Il Coordinamento delle Sinistre d’Opposizione di Biella e Vercelli di nuovo in piazza per il cessate il fuoco in Ucraina, foto Finatti per Newsbiella.it

Il Coordinamento delle Sinistre d’Opposizione di Biella e Vercelli tornano a manifestare per chiedere al pace. In questi giorni hanno anche iniziato un volantinaggio fuori dalle scuole per sensibilizzare sul tema i giovani.

Nel pomeriggio di oggi 12 marzo il loro gazebo per dire "no" alla guerra è ai giardini Zumaglini a Biella.

"Siamo qui oggi per protestare contro questa disgustosa aggressione all'Ucraina, fatta dal nuovo zar Putin, nei confronti del popolo ucraino che sta subendo un vero e proprio massacro - dichiara Gabriele Urban, Pmli - . Noi manifestiamo pubblicamente il nostro dissenso come come Partito Marxista Leninista Italiano e come Rifondazione Comunista, e ci teniamo a sottolineare che siamo sia contro la Nato che e sia contro la Russia. La nostra solidarietà è nei confronti del popolo ucraino e aspettiamo che arrivino in Italia, noi siamo pronti ad accogliere".