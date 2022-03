Don Gibello avrebbe compiuto 95 anni, il ricordo di Don Luca: "Mi disse: rimani un prete da cortile"

Il 12 marzo del 1927, nasceva un uomo straordinario, un prete meraviglioso, un papà per tutti. Don Piero Gibello, oggi avrebbe compiuto 95 anni. E Don Luca ha il cuore pieno di ricordi.

"Ringrazio il Signore per avere avuto il dono di vivere la mia adolescenza e la mia giovinezza accanto ad un sacerdote che viveva con amore il Vangelo, una predilezione per i poveri, un attenzione speciale ai giovani. Ma soprattutto la capacità di rendere la comunità parrocchiale una grande famiglia! Ancora oggi mi è di ispirazione per il mio ministero… chi l’ha conosciuto ha saputo godere di quella luce che i suoi occhi azzuri donavano… una luce che rifletteva il Vangelo e l’umanità di un prete straordinario. Per me è stato come un padre… quando diventai sacerdote alla mia prima messa nella amata chiesa del Villaggio mi disse: rimani sempre un prete da cortile! cioè un prete in mezzo alla gente… ed è questo lo stile che desidero per il mio ministero… spero il Signore mi conceda sempre di aver nel cuore la gioia di stare in mezzo alla gente come sempre ha fatto lui".