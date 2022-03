Discarica abusiva a Candelo, la condanna del sindaco Gelone: “Maleducazione senza senso”

“Questa è la foto dell'intervento, proprio mentre veniva ripulita l'area, purtroppo oggetto di abbandono, bonificata ben prima delle segnalazioni di questi ultimi giorni”. A scriverlo, in una nota sui propri canali social, il sindaco di Candelo Paolo Gelone, a seguito del lavoro compiuto nella zona di via Isangarda, realizzato “in sinergia con COSRAB, su segnalazione del Comune – spiega il primo cittadino - è stata un'operazione anche complessa vista la difficoltà di raccolta in quel punto così scosceso. Da condannare è la maleducazione senza senso”.