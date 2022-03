Covid, richiesta di vaccinazione anche in lingua ucraina, arrivate le prime adesioni

Anche i cittadini ucraini ospitati in Piemonte possono aderire alla campagna vaccinale attraverso il portale.

Da ieri 11 marzo, sul portale www.IlPiemontetivaccina.it è attiva una specifica sezione in lingua ucraina per richiedere in modo semplice la vaccinazione anti-Covid. Già una quarantina le richieste arrivate.

Possono indicare i propri dati per essere contattati e ricevere tutte le informazioni necessarie anche coloro che sono già vaccinati, ma non sono in possesso della relativa documentazione, oppure coloro che sono vaccinati con un vaccino non autorizzato dall’Ema.

Anche l'ospedale Infantile Regina Margherita si è fin da subito attivato con un'équipe ad hoc per l'inizio del ciclo vaccinale anti Covid dei piccoli pazienti oncologici e dei loro familiari, arrivati sabato dall’Ucraina attraverso la missione umanitaria della Regione Piemonte. Sono già stati vaccinati con la prima dose tutti coloro che sono vaccinabili, tranne i più piccoli sotto i 5 anni.