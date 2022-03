Benzina alle stelle, da lunedì i distributori self-service al buio di notte

La crisi in Ucraina e la guerra non si fermano. Da lunedì, i gestori dei distributori di benzina confermano la loro protesta e spegneranno - nelle ore notturne - le luci dei self service.

Non un tentativo di scoraggiare gli utenti, ma un modo per provare a risparmiare sui consumi energetici, che incidono sui bilanci delle singole gestioni. “Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi – dice Enzo Nettis, presidente di Faib-Confesercenti, l’associazione dei gestori – e ora siamo costretti a spegnere le luci sui nostri impianti. Esporremo un cartello per spiegare agli automobilisti il senso dell’iniziativa. Siamo coscienti che la nostra decisione potrà comportare qualche disagio per i consumatori, ma siano anche convinti di avere la loro solidarietà, perché noi e loro siamo ugualmente vittime di questa situazione”.

“Benzina e gasolio aumentano – dice ancora Nettis - ma il ricavo dei benzinai rimane fisso. Sono circa 3 centesimi e mezzo al litro: qualunque sia il costo dei carburanti, non guadagnano un centesimo in più".