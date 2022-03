Ringraziamento “Codice Rosa”

"Gentile direttore, il sottoscritto Bruno Barone, in qualità di segretario provinciale del SAP, e Pier Luigi Capra, segretario regionale del SIM, ringraziano tutti gli intervenuti al convegno “Codice Rosa – pronto soccorso per le donne vittime di violenza” tenutosi il 9 marzo 2022 In particolar modo ringraziare per la collaborazione e il sostegno il sindaco Claudio Corradino e la senatrice Nicoletta Favero che, nonostante concomitanti impegni istituzionali molto importanti, hanno comunque tenuto a presenziare e ad intervenire.

Inoltre, si ringrazia la direzione dell’Ospedale di Biella per la collaborazione con la dott.sa Francesca Cristofari, che ha trattato il delicato momento dell’arrivo in pronto soccorso da parte delle donne maltrattate. Ringraziamo tutti i presenti, i relatori e Città Studi per aver messo a disposizione l’Auditorium".