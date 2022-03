Urania contro, Edilnol finisce 72 a 63

Non dice bene alla truppa rossoblù la trasferta di ieri sera 10 marzo al Palalido di Milano contro l’Urania nel recupero della partita di campionato che si doveva giocare qualche settimana orsono. Un approccio molle, come ha detto in conferenza stampa coach Zanchi e di fatto Biella è stata sempre costretta a rincorrere. Ma quando si gioca ogni tre giorni può anche capitare di interpretare male le partite come successo contro Milano.

Thomas è partito forte nel primo quarto e ha scavato un solco pesante già nei primi dieci minuti in cui a Biella è riuscito ben poco. Pollone e compagni hanno cercato di ricucire arrivando anche a meno sei (31 – 25) ma di fatto senza mai impensierire i lombardi. Buona la prova di Hasbrouck e Bertetti meno quella di Davis non al meglio e quando manca l’americano per Biella sono dolori.

Alla fine Biella ha limitato i danni al meno 9 ma l’atteggiamento della truppa biellese, ancora in trasferta domenica, dovrà necessariamente cambiare, siamo nel periodo in cui gli sbagli non sono più concessi e una sconfitta può valere doppio. Ma questo coach Zanchi lo sa più che bene. La classifica permette ancora di sognare una posizione più che onorevole viste le premesse per cui Forza Edilnol

Urania Milano-Edilnol Pallacanestro Biella 72-63

Parziali: 25-13, 42-32, 56-42

Urania Milano: Bossi 11, Thomas 21, Nikolic 10, Piunti 10, Paci 2, Cipolla 4, Montano 14, Pesenato ne, Abega, Valsecchi ne, Manzoli ne. All.: Davide Villa

Edilnol Pallacanestro Biella: Bianchi, Hasbrouck 22, Pollone, Davis 9, Morgillo 4, Soviero 6, Bertetti 18, Porfilio, Vincini, Infante 4, Loro ne. All.: Andrea Zanchi

Terna arbitrale: Bartoli, Rudellat, Tarascio.