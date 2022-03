Un grande evento al Biella Jazz Club, lunedì 14 marzo alle ore 21,30, il chitarrista inglese John Smith a Biella per l'unica data italiana. In collaborazione con Barley Arts, il cantautore sceglie il noto club biellese per far partire il suo tour europeo per la presentazione dell'ultimo lavoro discografico.

Giunto alla pubblicazione del sesto album in studio The Fray lo scorso marzo dopo le collaborazioni con artisti di spicco tra i quali Iron and Wine, John Martyn e molti altri, il cantautore folk John Smith arriva al Biella Jazz Club.