L'oroscopo di Corinne per la settimana dall'11 al 18 marzo

ARIETE: Una velata tendenza all’aggressività indurrà taluni nativi ad infuriarsi, aggredire, offendere e inalberarsi sia per faccende serie che per malintesi o stupidaggini. Una persona avrà altresì il potere di mandarvi fuori dei gangheri e, dopo tante tiritere, dovrete prendere una decisione, così come sarete abbastanza preoccupati riguardo un contesto generale tutt’altro che gaudente. Se avevate progettato qualcosa implicante degli sborsi aspettate dopo l’estate! Sabato strampalato.

TORO: Astri sornioni infonderanno apatia e tanta voglia di capire le effettive intenzioni di chi si comporta contraddittoriamente. In sovrappiù qualcosina turba la quiete e soltanto consultando un esperto farete chiarezza. Col sopraggiungere dell’ormai imminente Primavera la fiacca incalza: accaparratevi il benessere assumendo vitamine, selezionando gli impegni, dedicando delle orette al relax e al buonumore… Soldini da spendere per un dono o delle riparazioni.

GEMELLI: Vi diranno che siete strambi ma sarete voi a non comprendere cosa effettivamente vogliano le persone che vi attorniano considerata l’incoerenza con cui si comporteranno e poi approfittate del primo quarto di Luna, che il 10 marzo si forma nella vostra costellazione, per sistemare delle cosine, cavarvi un pallino, confidare in un fato meno malandrino così come vorrete andare in fondo ad una questione dove non ve la si conta giusta. Domenica importante.

CANCRO: Apparirete leggermente alla coque ed esiguamente disposti ad ingollare rospetti o a digerire il contegno di persone complicate o tendenti ad impartire ordini senza neppure tentare di capirvi… In mutuo soccorso arriva il trigono di Giove preposto a semplificare ciò che sembrava complicato e a gioire per un risultato, una risposta o proposta. Grazie ad un’amica inoltre troverete tante soluzioni a vecchi tormentoni. Ritrovi ruspanti ed allettanti tra venerdì e lunedì.

LEONE: Fare buon viso a cattivo gioco risulta la maniera ottimale al fine di concludere un affare e veder chiaro in voi stessi avendo nel contempo l’accortezza di mettere alle strette chiunque si comporti malamente… Una novella rinfrancherà, il combino di un qualcosa di trastullante ringalluzzirà, una vecchia conoscenza si farà risentire e un componente del parentado vi farà impensierire. Tra venerdì e martedì preparatevi a delle sorpresine. Tassativo guidare prudentemente!

VERGINE: Con Giove ostile il periodo potrebbe trasparire avaro di certezze portandovi ad alternare momenti di ilarità ad altri di delusione e smarrimento… Si renderà inoltre necessario andare in fondo ad una questione alimentante perplessità e non credere a quelle apparenze che spesso ingannano… In ambito familiare, amichevole od operativo, aspettatevi l’inverosimile! Le condizioni fisiche non saranno eccelse: se un disturbo persiste consultate un medico.

BILANCIA: Se temete di essere stati bersaglio di angherie o iniquità parlatene con i diretti interessati eludendo intermediari tendenti a deformare la realtà… Nulla è meglio di una delucidazione a quattr’occhi: tacere ed elucubrare avrebbe l’unica finalità di frantumare un sentimento o rapporto interpersonale… Fattibili delle apprensioni per esseri cari, la necessità, causa i vari rincari, di stringere i cordoni della borsa e una leggera titubanza dinanzi ad una richiesta di pagamento.

SCORPIONE: Apparentemente forti ma interiormente fragili andrete un po’ in tilt soffrendo di patologie psicosomatiche o prendendovela esageratamente per il contegno di un essere immeritevole della vostra stima. Non da escludere casuali incontri, la stipulazione di un contratto o il riaccendersi di speranze smarritesi nei meandri dello scoraggiamento, delle diatribe con colleghi, spasimanti e rinvio di appuntamenti. Tendenza a spaccare oggetti o a perdere documenti o incartamenti.

SAGITTARIO: Rilassatevi e armatevi di pazienza… Già perché presto il tempo vi darà ragione e allora sì che brinderete all’ostacolo sormontato, alla serenità tanto lambita, al riconoscimento dei vostri meriti e al mezzo superamento di un problema persistente da mesi o anni. Guardatevi soltanto dal non farvi manovrare da chi tenterà di tirare l’acqua al proprio mulino e da una persona che agisce dietro le quinte. Una missiva conturberà e un imprevisto costringerà a mutare un programma.

CAPRICORNO: Vi attendono al varco giornate impegnative dove dare qualcosa per scontato risulterebbe errato visto che l’imprevisto rivestirà un ruolo prominente in diversi settori… Un raduno domestico o un festeggiamento richiederà buonumore ed ilarità. Se invece qualcuno ha eccessive pretese mandatelo a quel paese. Un corruccio potrebbe provenire da un proselito o da un anzianotto mentre verso il week end succederanno cose strane. Attenti alle fregature a non fare movimenti maldestri

ACQUARIO: Aguzzate l’ingegno e siate diffidenti verso chi non conoscete approfonditamente od è avvezzo ad ordire in sordina. Se un evento rallegrerà un posteriore inquieterà facendovi sentire ovunque a posto e fuori posto non riuscendo ad estrinsecare, come vorreste, emozioni e sentimenti. Sul lavoro invece state attenti ai marpioni e cercate di far quadrare conti che non tornano… Fattibili pure dei contatti con dottori od esperti di uno specifico settore. Week end allegrotto.

PESCI: Il risveglio della natura vi renderà più aperti ad innovazioni non tardanti ad arrivare basta soltanto avere tanta pazienza e saper aspettare tutto ciò che di nuovo sta per arrivare e se freschi di fregature non pigliatevela più di tanto: purtroppo il mondo abbonda di lestofanti! Taluni nativi vivranno altresì un’esperienza indimenticabile. Stramberie da un uomo dalla duplice personalità e discreto recupero fisico per chiunque abbia avito problemi di salute. Compleanno molto speciale!