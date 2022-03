La natura aiuta il benessere: Diamant Lux spiega come realizzare un’area relax in giardino, balcone o terrazza

Il periodo storico che stiamo vivendo è molto complesso e sta mettendo a dura prova la nostra tranquillità e la nostra pace interiore; i pensieri faticano a placarsi e le giornate, dopo alcune notizie, diventano più pesanti.



Proprio per queste ragioni Federica, responsabile del negozio Diamant Lux e amante della corsa all’aperto, sottolinea quanto sia importante riuscire a ritagliarsi dei piccoli spazi e momenti da dedicare a sé stessi, rimanendo in contatto con la natura senza avere intorno telefoni, PC o TV.



Gli elementi naturali, infatti, contribuiscono al miglioramento del benessere psico-fisico, rendendoci più attivi e vitali, aumentando la creatività e migliorando la memoria; alcuni studi hanno persino dimostrato come il canto degli uccelli sia “terapeutico” e aiuti ad alleviare i sintomi dello stress.



“L’ideale – spiega Federica – sarebbe riuscire a ricreare all’interno del nostro ambiente di casa una ‘oasi di pace’ che dedicheremo al nostro momento di svago giornaliero; non si deve necessariamente avere un grande giardino o una vasca idromassaggio, bastano pochi (e buoni) elementi, come una seduta comoda, alcune luci che creino la giusta atmosfera, piante verdi che stimolino il rilassamento e fiori colorati che rilascino fragranze piacevoli”.





Il luogo in cui realizzare un’area benessere dovrà quindi essere esterno, e può essere una terrazza, un giardino o, più semplicemente, un piccolo balcone: “Poche modifiche ma ben progettate e ben disposte, che ci aiutino a ricreare una zona perfetta per”.Federica è a disposizione per aiutarvi a progettare una perfetta area relax consigliandovi, tra le molte soluzioni in negozio, le illuminazioni da esterno perfette per ogni esigenza, che sia un piccolo progetto che richiede poche modifiche o un grande giardino che necessiti di un progetto che parta da zero.Diamant Lux disi trova in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi).Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.Per informazioni: Tel. 015 543234 - (WhatsApp) 339 2122766.Facebook: www.facebook.com/diamantluxbiella Instagram: www.instagram.com/diamant.lux