Nel centro di Biella sbarca Arredamenti David, il primo centro di cucine “chic low cost”

David Dabbicco, il giovane imprenditore biellese, inaugurerà questo weekend gli spazi del suo nuovo showroom “Arredamenti David”, il negozio specializzato nella vendita di cucine “chic low cost”.



Per “chic low cost” si intendono modelli d’arredamento moderni e all’avanguardia che però, non essendo legati ad un marchio, riescono a mantenere prezzi economici riservando uno standard qualitativo molto alto.



Lo showroom si trova a Biella in Piazza Lamarmora 1, o meglio conosciuta come “Piazza del Bersagliere”. L’inaugurazione avrà luogo da sabato 12 a martedì 15 marzo, con scontistiche riservate alla speciale occasione dei primi 4 giorni di apertura.





La scelta di David, di aprire la propria attività, è stata dettata dalla necessità di dare voce al suo stile giovanile e moderno dopo aver trascorso molti anni all’interno dell’azienda di famiglia.

L’obiettivo è quello di lanciare questa nuova linea, alla portata di tutti, senza dimenticare le richieste più classiche dei clienti. Oltre alla vasta scelta di cucine, Arredamenti David propone anche sedie, tavoli, divani, insomma tutto ciò che serve per una pianificazione d’arredamento perfetta.



“Inizia a crederci. Il tuo desiderio ora è realtà”



Per informazioni: www.arredamentidavid.it

Evento Facebook: https://fb.me/e/1CElfbBis



Pagina Instagram: www.instagram.com/adarredamentidavid

Pagina Facebook: www.facebook.com/arredamentidavid