L'evoluzione nel mondo del lavoro, se ne parla nel convegno "Neurodiversità, normalità e lavoro"

Questo convegno, in calendario il 23 marzo a Palazzo Ferrero al Piazzo alle 14,30, esamina le recenti evoluzioni nel mondo del lavoro verso una visione integrata di quella che è la “diversita’” attraverso le testimonianze di Auticon, all’avanguardia nel settore, con l’intervento di uno specialista che parlerà di neurotipicità e neurodiversità’, confrontandosi anche con i giovani per offrire una visione del futuro più inclusiva e pertanto più ricca.

Si potranno affrontare le tematiche dell’Agenda 2030 voluta dall’ONU nel 2015 che, nei suoi vari punti, affronta in modo importante una occupazione inclusiva ed anche la recente certificazione ISO (ISO 305114.2021) relativa alla inclusione e gestione delle diversità, anche questo un segnale importante per l’evoluzione dell’ambiente lavorativo. Sostituiamo la parola “diversità” con “unicità”.

Interverranno:

-Claudio Corradino, Sindaco di Biella Saluti di benvenuto,

-Alberto Balestrazzi CEO Auticon Quando la diversità fa la differenza: i talenti autistici in azienda

-Alessia Riccio, Psicologa, Psicoterapeuta, progettista specializzata nell'ambito dell'inclusione, Engim Piemonte

-Maria Grazia Marinò, Psicologa, Coordinatrice pre-lavorativo autismo Engim Artigianelli Il mondo dell'autismo e del lavoro: l'esperienza di Engim

-Francesca Porta, Head of ICT Europe Autogrill Diversità ed inclusione in azienda - il caso Autogrill

-Christian Zegna, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale Biellese Il pensiero dei giovani verso l'inclusione

-Elena Chiorino, Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione Regione Piemonte Un lavoro su misura: interventi della Regione Piemonte per l’inserimento lavorativo

-Clara Lega Movimento Cristiano Lavoratori, Biella Duomo 50 anni di MCL che ha da sempre a cuore il mondo del lavoro, ogni sua sfumatura e dimensione.