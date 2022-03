Valdengo, due persone intossicate in casa: trasportate in ospedale (foto di repertorio)

Le sirene dei Vigili del Fuoco sono risuonate nel centro di Valdengo. Secondo le prime informazioni raccolte, due persone sarebbero rimaste intossicate all'interno del proprio appartamento. Il fatto è accaduto questa mattina, 11 marzo.

La causa sarebbe da attribuire ad un malfunzionamento dei giunti del metano. Entrambe le persone sono state soccorse e trasportate in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono al momento le loro condizioni di salute ma sono sotto osservazione dal personale sanitario dell'ASL Biella. Le squadre di Biella e Cossato hanno provveduto a mettere in sicurezza la perdita.