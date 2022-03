Incidente sulla strada del Brianco, auto finisce nel fosso e si ribalta più volte FOTO

Saranno da accertare le cause dell'incidente stradale autonomo avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 11 marzo, lungo la strada del Brianco, nel basso Biellese. Secondo le prime informazioni raccolte, un'auto ha terminato la sua corsa all'interno di un fosso, a lato della carreggiata, ribaltandosi più volte.

Ad assistere alla scena un automobilista che stava percorrendo lo stesso tratto. Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 per assistere la coppia che si trovava a bordo: sembra, infatti, che una donna sia stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia Stradale per i rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.