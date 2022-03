Ha destato non poca preoccupazione la presenza di una vanga nel tratto di Superstrada, in direzione di Biella. Diverse, infatti, le segnalazioni di automobilisti in transito, in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese, all'indirizzo delle forze dell'ordine. I Carabinieri si sono portati sul posto per rimuovere l'ostacolo e ripristinare la viabilità.