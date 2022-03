Biella, pistola in pugno rapina l'ufficio postale di Vaglio

Ha lasciato di stucco i residenti di Vaglio Colma la notizia della rapina a mano armata avvenuta ieri mattina nell'ufficio postale. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo a volto coperto si sarebbe introdotto all'interno della struttura e, pistola alla mano, si sarebbe impadronito del denaro presente minacciando il personale. In seguito, si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce.

Sul posto le forze dell'ordine, a cui spetterà il compito di fare piena luce sulla vicenda. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Biella. Non è ancora nota l'entità della refurtiva messa a segno. Erano da anni che non si registravano simili episodi: l'ultimo, in ordine di tempo, avvenne a Mongrando nel 2019, dove un uomo si fece consegnare con pistola in pugno tutto il denaro dell'incasso (leggi qui).