Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 11 marzo, ad Ailoche, in alta Valsessera. Intorno alle 11, alcuni residenti hanno segnalato la presenza di un principio d'incendio all'interno di un camino. Sul posto si è portata la squadra di Ponzone che, in breve tempo, ha evitato il peggio mettendo in sicurezza l'area interessata.