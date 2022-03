Cossatese in lutto per la morte di Antonio Novelli, mancato all'età di 83 anni. Medico di base da tutta una vita, era una vera e propria istituzione per l'intera comunità di Cossato, capace di esercitare la sua professione con passione e assoluta dedizione.

Numerosi gli attestati di stima condivisi nei suoi confronti. La corona verrà celebrata oggi, alle 20, nella chiesa di San Defendente a Ronco di Cossato. Sempre qui, avrà luogo il funerale alle 14.30 di domani, 12 marzo.