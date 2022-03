Una promozione esclusiva Jean Louis David per i lettori di NewsBiella

“Ogni grande cambiamento parte sempre dai capelli”: questa è una delle frasi più celebri che si sentono dire quando si parla di rivoluzionare la propria vita. Rinnovare il look, infatti, ci fa sentire in forma e ci dà la forza per fare il primo dei tanti passi verso il cambiamento e verso i nostri nuovi obiettivi.



Le grandi “rivoluzioni del capello” sono il cambio di colore e il famoso “taglio drastico”, ovvero il completo cambio di acconciatura. Jean Louis David di Biella sa bene cosa significhi accontentare le nuove richieste delle clienti: dalle basi più scure ai biondi platino, passando per i castani tenui e i colori più naturali; il salone ha creato un servizio di colorazione esclusivo che soddisfa ogni richiesta.



Ogni effetto, infatti, viene realizzato utilizzando delle tecniche specifiche, tutte differenti tra loro. Dalle schiariture “Californian Style”, alla cotonatura – che regala effetti sfumati in radice e più intensi sulle punte – fino ai contrasti più definiti che rendono più glamour il look.





Mostrando questo articolo in negozio, si avrà diritto all’utilizzo dei “Buoni della Bellezza”, ovvero ad un prezzo speciale per i trattamenti di taglio, colore e piega.Il salonesi trova a, all’interno del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga).Per informazioni: Tel. 015 849 3080Pagina Facebook: www.facebook.com/JeanLouisDavidBiella Pagina Instagram: www.instagram.com/jld_biella_esselunga