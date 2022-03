Occhieppo Inferiore, presentato FriP: il formaggio per pazienti con insufficienze renali, FOTO

La rete collaborativa che ha portato alla realizzazione di FriP, un formaggio appositamente studiato per persone con insufficienza renale, è un connubio di realtà che, a prima vista, potrebbero sembrare distanti tra loro, ma che un sottile filo rosso d’intenti ha portato ad unire le forze.

Così può essere descritta l’immagine che si è presentata ieri, giovedì 10 marzo, al polivalente di Occhieppo Inferiore dove, in occasione della Giornata mondiale del rene, è stata presentata la tometta nata da un’idea del dottor Gialuigi Ardissino del policlinico pediatrico di Milano, in collaborazione con il caseificio Valle Elvo di Costante Giacobbe e l’associazione A.Ma.Re. guidata da Maurizio Porceddu.



A prendere la parola per prima è stata Monica Mosca, sindaca di Occhieppo Inferiore: “Per me è un piacere ospitare queste realtà e presentare il risultato di questa collaborazione”. A lei si è unito il presidente dell’Unione Montana Biellese Roberto Favario: “La Valle Elvo ha una forte tradizione casearia ma con questa progetto mostra anche di saper innovare”.



Il formaggio FriP (Free from Phosphate, libero da fosfati) è infatti unico nel suo genere poiché fino ad ora non è esistito un prodotto di questo tipo fruibile da chi è affetto da insufficienze renali, come ben racconta il dottor Ardissino: “Da sempre sono stato colpito dalle limitazioni dietetiche imposte al paziente, a volte troppo eccessive per essere seguite fino in fondo e mi sono chiesto se si potesse provare a fare qualcosa di più. Il formaggio – prosegue Ardissino – è problematico per l’elevata presenza di fosfati ma alcune soluzioni erano già state elaborate per il latte, quindi restava solo da cercare qualcuno che potesse produrlo”.



E qui entra in gioco la Valle Elvo: “È partito tutto da una telefonata con il dottor Ardissino – racconta Costante Giacobbe, presidente del caseificio Valle Elvo – che mi ha detto che i pazienti con insufficienza renale non possono nemmeno mangiare il formaggio. Il team si è messo subito al lavoro per tentare di compiere l’impresa e siamo riusciti a produrre 150 pezzi”. Infine, il contributo dall’associazione A.Ma.Re.: “L’associazione è nata da un’idea dei pazienti – racconta la dottoressa Raffaella Cravero, specialista in nefrologia – che desideravano si ponesse più attenzione alle malattie renali”. Conclude la spiegazione il presidente di A.Ma.Re. Maurizio Porceddu: “Questo è stato il nostro primo progetto e siamo contenti di vederlo realizzato. Stiamo portando avanti altre iniziative per far sì che l’attenzione a queste problematiche non si fermi qui, per esempio aiutare nel trasporto e uno sportello per il dialogo e il supporto”.



Al termine dell’incontro è stata data l’occasione di assaggiare il prodotto, il quale si è presentato con un gusto leggero adatto a tutti.