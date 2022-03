Valdilana, a Soprana inaugurata la panchina rossa

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, è stata inaugurata ieri mattina, 10 marzo, la panchina rossa a Valdilana, nella Municipalità di Soprana. Presenti tanti giovani, cittadini e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Carli, che ha ringraziato “la Conad Ponzone per la sponsorizzazione, l’associazione Non sei sola e la scuola primaria Gianni Rodari”.